تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 25/2/2020، الانخفاض في الأسواق المحلية في فلسطين.

وتعاني أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، من الانخفاض منذ ما يقارب الشهر.

وتهتم شريحة كبيرة من المواطنين بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 25/2/2020وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.3900 دولار/ شيكل

4.7505 دينار / شيكل

3.5928 يورو/ شيكل

0.7065 دولار / دينار

1.0600 يورو/ دينار

بیع

3.4700 دولار/ شيكل

4.9115 دينار / شيكل

3.8344 يورو/ شيكل

0.7115 دولار / دينار

1.1100 يورو/ دينار