حالة الطقس اليوم الثلاثاء: أجواء باردة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار

توقع طقس فلسطين أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء غائمة وباردة نسبيًا بوجه عام وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية قد يصاحبها رعد في جنوب فلسطين المحتلة.

وحذر "طقس فلسطين" من خطر تشكل السيول في جنوب شرق البلاد والمناطق المنخفضة.

بينما تكون حالة الطقس يوم غدٍ الأربعاء غائمة جزئيًا إلى غائم، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا في ساعات النهار.

وأشار موقع طقس فلسطين إلى أن الفرصة تبقى مهيأة لسقوط زخات من الأمطار المحلية الخفيفة على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

فيما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الخميس المقبل بحيث تكون حالة الطقس غائمة جزئياً، ولطيفة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم الجمعة تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا آخر وتكون الأجواء مستقرة ومعتدلة في المناطق المنخفضة، ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال، وفي ساعات الليل المتأخر والفجر تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع فرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار مع أجواء باردة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة مع بعض الهبات النشطة أحياناً.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في الاراضي الفلسطينية المحتلة:

القدس 12

رام الله 11

غزة 18

الخليل 11

حيفا 17

يافا 18

اريحا 23

نابلس 13

صفد 11

طوباس 15

جنين 15

طولكرم 16

سلفيت 13

قلقيلية 16

طبريا 18