التهدئة تدخل حيز التنفيذ وسط حذر من غدر الاحتلال

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة مساء الاثنين حيز التنفيذ وسط ترقب حذر من غدر الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت مصادر خاصة أفادت لفلسطين اليوم، أن جهود مصرية وأممية كبيرة بذلت من اجل التوصل إلى تهدئة يتم بمقتضاها وقف اطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي.

يُشار إلى أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قادة معركة "بأس الصادقين" منذ صباح يوم الأحد (23-2-2020) عندما انتشر مقطع فيديو اعدام الشاب المجاهد محمد الناعم شرق خانيونس والتنكيل بجثته بشكل وحشي واجرامي.

وانتهت معركة "بأس الصادقين" عندما أعلنت سرايا القدس عن وقف إطلاق النار الساعة الـ11:30 ليلًا من يوم الاثنين (24-2-2020)

ودكت المقاومة وسرايا القدس مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في "غلاف غزة" بعشرات القذائف الصاروخية ما أدى إلى وقع عدد من الاصابات في صفوف الاسرائيليين بجراح طفيفة وحالات هلع، إضافة إلى شل الحركة تمامًا في المستوطنات.

و"بأس الصادقين" هو اسم المعركة التي أطلقته سرايا القدس على الجولة العسكرية الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي.