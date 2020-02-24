مسؤولون "إسرائيليون" يهددون باستئناف سياسة الاغتيالات بحق قادة حماس والجهاد

هدد مسؤولون "إسرائيليون"، مساء اليوم الاثنين، باستئناف سياسة الاغتيالات بحق قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، خاطب قادة الفصائل في قطاع غزة، خلال جولة أجراها بمدينة أسدود، قائلاً "إذا لم يعد الهدوء سيكون الدور عليكم".

من جانبه، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس في حديث للصحيفة ذاتها "أريد أن أقول لكم- لو كنت مكان (زعيم حركة حماس بقطاع غزة يحيي السنوار)، بعدما حدث الليلة، لكنت حذرا، هو يفهم دلالة ذلك".

فيما نقلت قناة "كان" الرسمية عن جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي قوله "أؤيد استئناف الاغتيالات بشكل عاجل، لن نذهب إلى معركة واسعة حاليا".

وفي سياق متصل، هدد بيني غانتس، زعيم تحالف "أزرق- أبيض"، المعارض، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات وبشن عملية عسكرية برية بقطاع غزة، وصولا إلى احتلال القطاع.

وقال غانتس في حديث للقناة 13 الخاصة "في نهاية الأمر هناك إنذار سياسي أخير لحماس: إما أن نصل إلى تسوية طويلة المدى أو إلى معركة بشروطنا وفي التوقيت الذي نحدده".

وأضاف غانتس إن هناك خطوات للتعامل مع قطاع غزة بينها "الهجمات الشديدة والاغتيالات، مرورا بالاجتياح البري وصولا إلى احتلال القطاع".

وتواصل طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" شن غارات عنيفة على مواقع وأهداف فلسطينية، تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في مناطق بقطاع غزة.