الزمالك ينسحب من ديربي القاهرة أمام الأهلي

انسحب نادي الزمالك بشكل رسمي من مباراة القمة التي كانت ستجمعه بغريمه الأهلي، مساء الاثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتواجد لاعبو الأهلي في ملعب المباراة، إلا أن لاعبي الزمالك لم يصلوا بداعي تعطل الحافلة، وأعلن الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا إلغاء القمة عقب 20 دقيقة من موعد انطلاق اللقاء، تاركا تحديد النتيجة للجنة المسابقات.

وأعلن الزمالك، الأحد، قراره بالانسحاب من الدوري وعدم خوض لقاء القمة، بداعي عدم شرعية اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال اتحاد الكرة المصري.

وحذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من وقوع مجزرة في حال إقامة ديربي القاهرة بموعده المحدد، في ظل حالة الشحن بين لاعبي الفريقين.

وأكد منصور تمسكه بموقفه بالانسحاب من الدوري في ظل استمرار عمرو الجنايني رئيسًا للجنة الخماسية المسيرة لأعمال اتحاد الكرة.