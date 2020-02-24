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الاحتلال يستأنف القصف على غزة وإصابة مواطن تم استهداف دراجته النارية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:23 - 24 فبراير 2020
قصف اسرائيلي لمواقع في مدينة غزة قصف اسرائيلي لمواقع في مدينة غزة
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أصيب مواطن بجراح متوسطة في قصف اسرائيلي استهدف دراجته النارية بالقرب من مصنع الستار على طريق صلاح الدين شرق مدينة غزة، فيما تم قصف مواقع أخرى دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسلنا، أن الطيران الحربي الاسرائيلي استأنف قصف المواقع والاهداف في قطاع غزة، حيث قصف استراحة في دير البلح وسط قطاع غزة، ودراجة نارية بالقرب من مصنع الستار على شارع صلاح الدين شرق مدينة غزة، وموقع براق التابع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي بنحو خمسة صواريخ، بالقرب من محررة نتساريم جنوب مدينة غزة.

ووصفت المصادر الطبية لمراسلنا إصابة المواطن المستهدف بالمتوسطة. فيما خلف القصف الاسرائيلي خسائر مادية في المنازل والممتلكات القريبة من الموقع المستهدف.

يشار إلى أن القصف الاسرائيلي جاء عقب إعلان سرايا القدس انتهاء ردها على جريمتي خانيونس ودمشق.

 

 

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