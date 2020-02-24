سرايا القدس تعلن انتهاء ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم، أنها أنهت ردها العسكري على جريمتي الاغتيال الإسرائيلية في خانيونس ودمشق.

ووعد السرايا في بيان مقتضب، الشعب الفلسطيني والأمة بأن تستمر في جهادها وترد على أي تمادي من قبل الاحتلال على أبناء شعبنا وأرضنا.

يشار إلى أن سرايا القدس قصفت المستوطنات الإسرائيلية منذ مساء أمس بالصواريخ، رداً على اغتيال الاحتلال للمجاهد محمد الناعم شرق خانيونس والتنكيل به من قبل جرافة اسرائيلية، وقصف الطيران الحربي لموقع لسرايا القدس في دمشق واستشهاد اثنين من عناصرها.