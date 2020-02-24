نتنياهو و طاقم "صفقة القرن" يتجولون في مستوطنة اقيمت على أراضي سلفيت

أكدت مصادر عبرية اليوم الاثنين أن الطاقم الأمريكي المكلف بعملية مسح أراضي الضفة الغربية تمهيدا لفرض السيادة "الإسرائيلية" عليها وفقا لـ"صفقة القرن"، تجول برفقة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو في مستوطنة "اريئيل" المقامة على أراضي سلفيت شمالي الضفة.

ورافق الوفد في جولته وزير السياحة بحكومة الاحتلال يريف ليفين، والسفير الأمريكي ديفيد فريدمان، كما ضم الطاقم من الجانب الأمريكي آري لايتستون كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسكوت ليث الذي يعمل مستشارا للشؤون الفلسطينية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، ومن الجانب الإسرائيلي سفير "إسرائيل" لدى الولايات المتحدة رون درامر، والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء رونين بيريتس.

و وفقاً لوسائل الاعلام العبرية، فإن الجولة التي أجراها الطاقم الأمريكي تأتي في مستهل المناقشات التي يجريها حول "تطبيق السيادة الإسرائيلي في الضفة الغربية".

وقال ليفين: "إنه يوم تاريخي أن أكون هنا مع وفد أمريكي للعمل معا على تطبيق السيادة، وتطبيق القانون الإسرائيلي، في أجزاء مهمة كثيرة من يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)".

وأضاف: "نقترب من هذه المهمة بعزم شديد، وسنسعى لإكمالها في أقرب وقت ممكن، وسنسمح لك، سيدي رئيس الوزراء، بإكمال هذه الخطوة العظيمة".