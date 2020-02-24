تجاهل العدوان "الاسرائيلي"..ميلادينوف يدعو لوقف اطلاق الصواريخ من غزة

متجاهلاً العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، دعا منسق الأمم المتحدة لعملية "السلام" في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، اليوم الاثنين لوقف الرشقات الصاروخية، التي تطلقها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات الاحتلال رداً على العدوان "الاسرائيلي" على القطاع .

و قال ميلادينوف في تغريدة له عبر "تويتر": أدعو إلى وقف فوري لإطلاق الصواريخ الذي يخاطر فقط بسحب غزة إلى جولة مدمرة أخرى من الأعمال العدائية دون نهاية في الأفق"، حسب أقوله.

و كانت المقاومة الفلسطينية تصدت للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بقصف المستوطنات الصهيونية في غلاف غزة برشقات صاروخية.

و أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ظهر اليوم الاثنين مسؤوليتها عن قصف مغتصبات العدو برشقات صاروخية، رداً على جريمة استهداف دمشق واغتيال شهيدينا زياد منصور وسليم سليم.

و أكدت السرايا في بيان صحفي لها تلقت "وكالة فلسطين اليوم" نسخة منه استعدادها للتصدي لأي عدوان، مشيرة الى أنه إذا تمادى العدو فإنها سترد بكل قوة واقتدار.