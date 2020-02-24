حزب الله: القصف المركز على حركة الجهاد الإسلامي في دمشق عدوان غادر

ادان حزب الله اللبناني اليوم الاثنين محاولة العدو "الإسرائيلي" استهداف قيادات في حركة الجهاد الإسلامي في دمشق.

و اعتبر الحزب في بيان له أن القصف الصاروخي الذي استهدف مركزاً للحركة وأدى إلى ارتقاء شهيدين هو عدوان غادر وجبان لن يؤدي إلا إلى مزيد من تصميم المجاهدين على المضي قدماً لتحرير الأرض واستعادة المقدسات.

كما أدان حزب الله الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بقيام جرافة تابعة للاحتلال بسحل مواطن فلسطيني والتنكيل بجثته، مستغرباً حالة الصمت المريب للحكومات والمنظمات الحقوقية عن هذا التعرض البشع للذات الانسانية ويعتبر الصمت عنها هو بمثابة غطاء وتأييد لها.

وكان الطائرات الحربية الاسرائيلية قد استهدفت موقعًا لسرايا القدس ليلة امس، في دمشق أسفرت عن استشهاد المجاهدين سليم أحمد سليم "24 عامًا"، وزياد أحمد منصور "23 عامًا"، إلى جانب تنكيل جرافاته بجثمان الشهيد محمد الناعم شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.