القناة 12 العبرية: انهاء جولة التصعيد الحالية مع غزة أولوية

أكدت مصادر صحفية عبرية مساء الاثنين أن "إسرائيل" تواجه معضلة رئيسية تتمثل في كيفية قيادة الوضع الآن إثر التوتر الأمني والتصعيد في الجنوب.

وأوضحت القناة 12 العبرية أنه ليس هناك مصلحة لـ "اسرائيل" بالدخول في عملية عسكرية واسعة، مشيرة الى أن إغلاق هذه الجولة أولوية.

و أشار المراسل السياسي للقناة العبرية يارون أبراهام الى أن الرد على إطلاق الصواريخ قد يجر "إسرائيل" إلى معركة تطول لأيام، موضحاً بأن التصعيد لا يخدم نتنياهو بأي شكل من الأشكال ويوضح عدم جدوى الاستراتيجية التي تبناها على مدى العقد الماضي ضد غزة حيث أطلق وعده عام 2008 بإنهاء حكم حماس.

وتساءل المراسل: "هل ستحاول إسرائيل الحفاظ على التفاهمات، أم هل سيؤدي إطلاق الصواريخ من قطاع غزة أمس واليوم إلى تغيير إسرائيل لسياساتها وتقرر إعلان عملية عسكرية في غزة؟".