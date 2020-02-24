سلطنة عُمان سابع دولة عربية ظهر فيها فيروس "كورونا"

أعلنت سلطنة عمان، الاثنين، تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى تعليق الرحلات الجوية إلى إيران، التي سجلت أكبر عدد لحالات الإصابة بالفيروس خارج الصين.

وبحسب التلفزيون العماني، فإن الحالتين لمواطنتين عمانيتين جاءتا من إيران، لافتا إلى أنهما في حالة مستقرة.

ووصل عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 12 شخصا، بحسب الأرقام الرسمية.

و باعلان عمان اكتشاف حالات مصابة بالفايروس القاتل، ارتفع عدد الدول العربية التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 7، بعد إعلان البحرين والكويت والعراق عن تسجيل إصابات، اليوم الاثنين، لتنضم إلى الإمارات ولبنان ومصر.

و كانت السلطات الكويتية أعلنت في وقت سابق عن إصابة 3 أشخاص عائدين من إيران بالفيروس، بينهم مواطن سعودي، كما أعلنت البحرين بدورها تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لدى مواطن قادم من إيران أيضا.

كما اعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين، إن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لأحد طلبة العلوم الدينية (إيراني الجنسية)، أظهرت إصابته بالفيروس.

وكانت السلطات اللبنانية كشفت في وقت سابق عن تسجيل إصابة واحدة بالفيروس لمواطنة لبنانية آتية من مدينة قم الإيرانية، فيما أكدت مصر تسجيل أول إصابة لدى شخص أجنبي تماثل للشفاء لاحقا.