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حماس: الاحتلال يتحمل ثمن و نتائج عدوانه على غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:39 - 24 فبراير 2020
صوارايخ سرايا القدس (7) صوارايخ سرايا القدس (7)
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أكد المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم أن ما قامت به الـمـقـاومـة الباسلة من رد على جرائم الاحتلال الصهيوني جاء في إطار استراتيجية الفهم الموحد لدى فصائلها جميعا بان الدم الفلسطيني خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

و قال برهوم في تصريح له اليوم الاثنين: "إن الاحتلال يجب أن يدفع ثمن جرائمه وانتهاكاته، وأن مـقـاومـتـنا مشروعة لطالما استمر الاحتلال والعدوان".

وأشار إن تهديدات الـعـدو بتوسيع عدوانه، في حال أقدم عليها ستواجه بمقاومة لم يعهدها من قبل وعليه أن يتحمل الثمن والنتائج.

و تابع قائلاً: "لسنا هواة حروب ولكننا نقاوم ونكافح دفاعا عن شعبنا ومن أجل حريته وصون كرامته إنهاء الاحتلال."

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