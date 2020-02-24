نتنياهو يجري مشاورات أمنية في (الكرياه) لبحث التوتر مع قطاع غزة

يجري رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، جلسة مشاورات أمنية بمقر وزارة الحرب (الكرياه) مع قادة جيش الاحتلال في مدينة "تل ابيب" المحتلة، لبحث التوتر الأمني مع قطاع غزة.

وذكرت القناة 13 العبرية، ان نتنياهو يجري الآن جلسة مشاورات مع (رئيس الشاباك نداف أرغمان، ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات، مشيرًا إلى انه أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الحرب نفتالي بينت ورئيس الأركان أفيف كوخافي)، حول الاحداث الامنية مع القطاع.

واشارت إلى ان بينت وكوخافي يتلقيان تعليمات من رئيسهم بشأن مواصلة العدوان على غزة، من مقر الوزارة.

وتأتي مشاورات قادة الاحتلال، بالتزامن مع إطلاق سريا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، رشقات صاروخية باتجاه البلدات المحتلة المحاذية للقطاع.

يشار إلى أن الاعلام العبري قد اعترف بوقوع إصابات مباشرة في منازل المستوطنين جراء سقوط عشرات الصواريخ أطلقت من غزة، فضلاً عن وقوع إصابات بالهلع في صفوف المغتصبين.