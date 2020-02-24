الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة و سرايا القدس ترد بقصف المستوطنات برشقات صاروخية

واصلت طائرات الحربية بعد ظهر اليوم الاثنين عدوانها على قطاع غزة، حيث قصفت عدة مواقع تتبع للمقاومة الفلسطينية جنوب و وسط قطاع غزة.

و من ناحية أخرى واصلت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين قصفها للمستوطنات "الصهيونية" في غلاف غزة، برشقات صاروخية، و ذلك رداً على العدوان الصهيوني المتواصل.

و كانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين تبنت ظهر اليوم الاثنين مسؤوليتها عن قصف مغتصبات العدو برشقات صاروخية، رداً على جريمة استهداف دمشق واغتيال شهيدينا زياد منصور وسليم سليم.

و أكدت السرايا في بيان صحفي لها تلقت "وكالة فلسطين اليوم" نسخة منه استعدادها للتصدي لأي عدوان، مشيرة الى أنه إذا تمادى العدو فإنها سترد بكل قوة واقتدار.