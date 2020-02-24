الاحتلال يقتحم قسم 3 في سجن "ريمون"

أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت اليوم الاثنين، قسم (3) في سجن "ريمون"، وأجرت تفتيشات، وخربت مقتنيات الأسرى.

و وفقاً لنادي الأسير، فإن عمليات القمع بدأت منذ يوم أمس الأحد، موضحا أن الإدارة تهدد الأسرى في القسم بنقلهم إلى الزنازين.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نفذت عملية قمع لقسم (4) في ريمون في التاسع عشر من شباط/ فبراير الجاري.

وتأتي هذه الاقتحامات والتنكيل بالأسرى، وذلك على الرغم من وجود اتفاق بين الأسرى والإدارة منذ سنوات يقضي بمنع دخول قوات "المتسادا" بشكل خاص، إلى غرف الأسرى، بما تشكله هذه القوات من خطورة كبيرة على حياة الأسرى.