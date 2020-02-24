ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

الاحتلال يقتحم قسم 3 في سجن "ريمون"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 16:03 - 24 فبراير 2020
معركة الاسرى-معتقل معركة الاسرى-معتقل
جوال
مشاركة

أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت اليوم الاثنين، قسم (3) في سجن "ريمون"، وأجرت تفتيشات، وخربت مقتنيات الأسرى.

و وفقاً لنادي الأسير، فإن عمليات القمع بدأت منذ يوم أمس الأحد، موضحا أن الإدارة تهدد الأسرى في القسم بنقلهم إلى الزنازين.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نفذت عملية قمع لقسم (4) في ريمون في التاسع عشر من شباط/ فبراير الجاري.

وتأتي هذه الاقتحامات والتنكيل بالأسرى، وذلك على الرغم من وجود اتفاق بين الأسرى والإدارة منذ سنوات يقضي بمنع دخول قوات "المتسادا" بشكل خاص، إلى غرف الأسرى، بما تشكله هذه القوات من خطورة كبيرة على حياة الأسرى.

الأكثر مشاهدة

متعلقات