خبراء ايرانيون يصنعون أول نموذج لعدة طبية مخصصة لتشخيص فيروس كورونا

تمكن خبراء وعلماء في وزارة الدفاع الإيرانية من صنع وإنتاج أول نموذج لعدة طبية مخصصة لتشخيص فيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة أنباء فارس الايرانية اليوم الاثنين.

و في سياق متصل أعلنت الصحة الايرانية تسجيل أول حالة شفاء لمصاب بفيروس كورونا في طهران، حيث قال الطبيب محمد رضا هاشميان من مستشفى مسيح دانشوري إن مصاباً يبلغ من العمر 25 عاماً تعافى من الفيروس، وتمّ نقله إلى غرف المستشفى العادية.

وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أعلن اليوم أن حصيلة الوفيات في البلاد من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغت 12 شخصاً.

و كان نمكي أشار في تصريح له الأحد أن مصدر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى إيران هو شخص قادم من الصين عبر رحلة غير مباشرة.

كما أعلن رئيس مجلس بلدية العاصمة الإيرانية طهران محسن هاشمي أنه سيتم فرض حجر صحي على المدينة في حال ارتفاع عدد المصابين فيها بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أيام من إعلان الحكومة تشكيل فريق للوقاية ومكافحة فيروس كورونا الجديد في البلاد بأوامر مباشرة من الرئيس حسن روحاني.

ويذكر أن دول مجاورة لإيران كانت قد أغلقت حدودها معها كإجراء احترازي لمنع انتقال الفيروس إليها.