أضرار بمصنع إسرائيلي في "شغر هنيغف" جراء سقوط صواريخ لسرايا القدس

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، تضرر مصنع في "مستوطنة" بمنطقة "غلاف غزة"، جراء سقوط صواريخ للمقاومة الفلسطينية.

وذكر إعلام العبري، ان أضراراً مادية لحقت بمصنع في "شعر هنيغف" جراء رشقة الصواريخ الأخيرة التي أطلق من قطاع غزة، اتجاه المغتصبات.

ويأتي هذا الضرر بعد تهديد سرايا القدس الذراع العسكر ي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بإطلاق المزيد من الرشقات الصاروخية اتجاه البلدات المحتلة المحاذية للقطاع، ردًا على جرائم جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وكان الطائرات الحربية الاسرائيلية قد استهدفت موقعًا للسرايا القدس ليلة امس، أسفرت عن استشهاد المجاهدين سليم أحمد سليم "24 عامًا"، وزياد أحمد منصور "23 عامًا"، إلى جانب تنكيل جرافاته بجثمان الشهيد محمد الناعم شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.







