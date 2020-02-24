فيروس كورونا يصل الكويت و البحرين و قطر تفعل الحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، اكتشاف ثلاث حالات مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في الكويت، مشيرة إلى أن المصابين قدموا من مدينة مشهد الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنّ "الحالة الأولى تعود لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عاماً والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عاماً"، موضحة أنّ وضعهما الصحي طبيعي، ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض.

أما الحالة الثالثة، وفقا لـ"كونا"، فهي لواحد من "غير محددي الجنسية (بدون)، ويبلغ من العمر 21 عاماً، وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض، والحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية".

واتفقت السلطات الصحية في الكويت مع السعودية، على الاحتفاظ بالمواطن السعودي في الكويت وعدم نقله إلى بلاده خوفاً من انتشار الفيروس أثناء عملية نقله.

وكانت الكويت قد قامت بتعليق حركة الطيران مع إيران، وإغلاق منافذها الجوية والبحرية وإخلاء مواطنيها من إيران والذين بلغ عددهم أكثر من 700 شخص، إذ قامت وزارة الصحة بإجراء فحوصات لهم فور وصولهم إلى المطار والتأكد من خلوهم من أعراض المرض.

وتعرضت وزارة الصحة لانتقادات كبيرة، قبل يومين، عقب استجابتها لضغوط برلمانيين أدت إلى عدم فرض حجر صحي على القادمين من إيران والاكتفاء بالطلب منهم حجر أنفسهم في بيوتهم لمدة 14 يوماً، وهو ما يشكك أطباء كويتيون في فعاليته والتزام القادمين من إيران به.

كما أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الاثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية. وأضاف البيان، أنه "تم الاشتباه بإصابة المواطن لظهور أعراض الفيروس عليه، وتم نقله فوراً للعلاج والعزل في مركز صحي بمنطقة السلمانية".

من جانبها، أعلنت قطر، اليوم الاثنين، أنها ستخضع جميع الركاب القادمين جواً من إيران وكوريا الجنوبية للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، للتأكد من عدم إصابة أحدهم بفيروس كورونا.

وأعلنت شركة "مواني قطر"، أمس الأحد، فحص جميع السفن القادمة إلى ميناء حمد وميناء الرويس وميناء الدوحة، خاصة تلك القادمة من بلدان أعلنت عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق جميع الإجراءات الصحية على طاقم السفن، كما ستقوم احترازياً بتقليص دخول السفن القادمة إلى ميناء الرويس، إذ سيمنع دخولها من العاشرة ليلاً إلى السابعة صباحا.

لكن اكتشاف الحالات الثلاث للفيروس اليوم في الكويت، أدّى إلى فرض السلطات حجراً صحياً على الدفعة الأخيرة التي تم إخلاؤها من إيران، وسط اعتراضات منهم ومحاولات للخروج من الحجر الصحي قبل أن تتدخل القوى الأمنية لمنعهم.

وأغلقت الكويت منفذ العبدلي البري مع العراق، فيما تقول الأنباء إنها تستعد لتعليق حركة الطيران وحركة الملاحة البحرية مع العراق أيضاً، في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس القادم من إيران.