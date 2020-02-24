الاحتلال: 40 صاروخ اطلق من قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

ذكر جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، عن أعداد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة، اتجاه المدن الاسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية.

وأكد بيان لجيش الاحتلال، "إطلاق 40 صاروخًا اتجاه البلدات والمدن الاسرائيلية"، ويأتي ذلك في أعقاب رد المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها سرايا القدس على جريمة استشهاد محمد الناعم شرقي خانيونس.

واعلن إعلام الاحتلال عن إصابة مستوطنة اليوم الاثنين، بجراح جراء قصف المقاومة لمستوطنة "سديروت" المحاذية لقطاع غزة.

يُشار إلى أن المقاومة الفلسطينية لا تزال تدك المغتصبات الإسرائيلية بالصواريخ المتنوعة، ردًا على جريمة الاحتلال "البشعة" التي اقترفها أمس الاحد، ضد الشاب محمد الناعم شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.