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طائرات الاحتلال تستهدف موقع للمقاومة في خانيونس جنوب قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 13:27 - 24 فبراير 2020
طائرة استطلاع طائرة استطلاع
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استهدفت الطائرات الحربية الاسرائيلية، اليوم الاثنين، موقع تابع للمقاومة الفلسطينية باكثر من صاروخ  في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وافاد مراسلنا، ان الطائرات الاسرائيلية قصفت موقع حطين التابع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، بصواريخ حربية، وسط  اضرار جسمية في المكان، دون وقوع اصابات.

ويذكر، ان الطائرات الاسرائيلية شنت سلسلة غارات على مواقع المقاومة الفلسطينية منذُ ليلة أمس حتى الآن، فيما قصفت المقاومة بالصواريخ المدن الاسرائيليةـ، ردًا على التنكيل بجثمان الشهيد محمد الناعم.

 

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