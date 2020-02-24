بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح البري اليوم الثلاثاء 2020/2/25

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر ليوم الثلاثاء 2020/2/25.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن السفر غدًا سيكون 12 + 13 من كشف (2020/5).

ودعت المسافرين المذكورين إلى التواجد الساعة 6:30 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، لافتة أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونوهت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر، إلى جانب إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

ويشهد عمل المعبر تحسنًا ملحوظًا منذ منتصف مايو الماضي، إذ باتت السلطات المصرية تفتحه بشكل شبه يومي.

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