إصابة مستوطنة بعد رشقة صاروخية لسرايا القدس صوب البلدات الصهيونية

اطلقت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة جهاد الاسلامي ظهر اليوم الاثنين 24/2/2020، رشقة صاروخية صوب البلدات والمدن الصهيونية المحاذية للقطاع رداً على الجريمة البشعة على شهداء دمشق والشهيد الناعم .

وأكدت القناة ال13 الاسرائيلية إصابة مستوطنة جراء رشقة سرايا القدس في غزة التي اطلقت 12 صاروخاً ضمن رشقة صواريخ أطلقت نحو سديروت وغلاف غزة.

وتأتي الرشقات الصاروخية بعد دقائق من تغريدة المتحدث باسم سرايا القدس "ابو حمزة" الذي اكد إن العدوان الصهيوني على دمشق العروبة واستشهاد اثنين من مجاهدينا جراء القصف هو حدث لابد من الوقوف عنده ، وانه لن يمر مرور الكرام ولا يزال الحساب مفتوحاً.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وجناحها العسكري "سرايا القدس"، نعت الشهيدين المجاهدين سليم أحمد سليم "24 عامًا"، وزياد أحمد منصور "23 عامًا " جراء غارات غادرة من السرايا على هدف في دمشق.