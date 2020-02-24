المرشح الأمريكي الديمقراطي "ساندرز" يرفض المشاركة في مؤتمر "أيباك" المناهض"لإسرائيل"

قرر مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية السيناتور "بيرني ساندرز" ، عدم المشاركة في مؤتمر "أيباك"، الذي سيعقد الأسبوع المقبل، وهي لجنة ضغط أميركية لصالح "إسرائيل".

وقال وفي تغريدة كتبها على صفحته في "تويتر" الليلة، ان المؤتمر منصة للقادة الذين يعبرّون عن العنصرية، ويعارضون الحقوق الأساسية للفلسطينيين".

وتابع ، "للإسرائيليين الحق في العيش بسلام وأمن، وكذلك الأمر بالنسبة للفلسطينيين أيضًا"، قائلاً: إنه إذا انتُخب رئيسًا للولايات المتحدة، فسوف يدعم كلاً من حقوق الإسرائيليين والفلسطينيين، وسيبذل قصارى جهده لإحلال السلام والأمن في الشرق الأوسط.

وساندرز الذي فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية نيفادا، يتصدر السباق برصيد 31 محورًا. ويليه في الترتيب "بيت بوتيجيج" برصيد 22 محورًا.

ولكن لا تزال هذه المرحلة مبكّرة جدًا لحسم الانتخابات، ويتعين على من سيفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، أن يحصل في النهاية على 1991 محورًا.

وجعل ساندرز، السيناتور عن ولاية فيرمونت منذ العام 2007، ملف الصحة عنصرًا رئيسيًا في حملته.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأولية، أن هناك دعمًا كبيرًا للخطة الصحية التي يقترحها، بين ناخبي الحزب الديمقراطي في الولاية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجريت الانتخابات التمهيدية في ولاية ايوا، حيث حقق "بوتيجيج" انتصارا على "ساندرز" بفارق كبير.