"المقاومة الوطنية" تنعى شهداء العدوان "الاسرائيلي" على غزة ودمشق

نعت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شهداء العدوان الاسرائيلي على العاصمة السورية دمشق وقطاع غزة، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

شددت الكتائب في بيان صحفي لها، اليوم الاثنين، أن إرهاب الاحتلال لن يرهب المقاومة بل يزيدها إصراراً على مواصلة المقاومة والدفاع عن شعبنا بما توفر لها من وسائل وامكانيات متاحة، للجم عدوان الاحتلال المتغطرس.

على الصعيد ذاته، أعلنت الكتائب عن قصفها مستوطنات الاحتلال المحاذية للقطاع، بعدد من الصواريخ، في إطار الرد الطبيعي والمشروع على العدوان الاسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، والتي كان آخرها جريمة التنكيل بجثمان الشهيد محمد الناعم وقصف أراضي المواطنين وممتلكاتهم.