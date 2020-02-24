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سرايا القدس: العدوان على دمشق لن يمر مرور الكرام ولايزال الحساب مفتوحاً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:22 - 24 فبراير 2020
الجهاد الإسلامي وسرايا القدس تنظمان زيارة لعوائل شهداء الشجاعية (44).JPG الجهاد الإسلامي وسرايا القدس تنظمان زيارة لعوائل شهداء الشجاعية (44).JPG
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أكد "ابو حمزة" الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي ، اليوم الاثنين 24/2/2020  إن العدوان الصهيوني على دمشق العروبة واستشهاد اثنين من مجاهدينا جراء القصف هو حدث لابد من الوقوف عنده.

وهدد ابو حمزة الاحتلال بأن العدوان على دمشق لن يمر مرور الكرام ولا يزال الحساب مفتوحاً.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وجناحها العسكري "سرايا القدس"، نعت الشهيدين المجاهدين سليم أحمد سليم "24 عامًا"، وزياد أحمد منصور "23 عامًا".

وقالت الحركة في بيان لها فجر اليوم الاثنين، إن الشهدين ارتقيا أثناء العدوان الصهيوني الغاشم والغادر الذي استهدف دمشق في ساعة متأخرة من هذه الليلة.

وأكدت الحركة أن "هذا العدوان الجبان في دمشق العروبة هو عنوان على فشل قوات العدو وعجزها عن مواجهة مجاهدي سرايا القدس داخل الأرض المحتلة فلسطين".

وأضافت الحركة: "هذا العدوان الجديد لن يثنينا عن المضي في طريق المقاومة والجهاد حتى التحرير الكامل والعودة بإذن الله".

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