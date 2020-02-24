هدوء حذر يشوب القطاع والاحتلال يواصل الاستنفار ويعطل القطارات والمدارس

يسود قطاع غزة منذ صباح اليوم الاثنين 24/2/2020، حالة من الهدوء الحذر المشوب بالترقب ، بعد ليلة ساخنة من الضربات المتتالية من قبل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وقصف الاحتلال لعدد من المواقع في قطاع غزة ، إضافة الي غدر الاحتلال وقصف موقعاً للجهاد الاسلامي في دمشق "سوريا مما أدى لإرتقاء شهيدين .

وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وجناحها العسكري "سرايا القدس"، نعت الشهيدين المجاهدين سليم أحمد سليم "24 عامًا"، وزياد أحمد منصور "23 عامًا".

وقالت الحركة في بيان لها فجر اليوم الاثنين، إن الشهدين ارتقيا أثناء العدوان الصهيوني الغاشم والغادر الذي استهدف دمشق في ساعة متأخرة من هذه الليلة.

وأكدت الحركة أن "هذا العدوان الجبان في دمشق العروبة هو عنوان على فشل قوات العدو وعجزها عن مواجهة مجاهدي سرايا القدس داخل الأرض المحتلة فلسطين".

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي ضربت البلدات "الاسرائيلية" بعدد من الصواريخ رداً على اغتيال الشهيد محمد الناعم والتنكيل بجثمانه ، مما احدث اضراراً مادية واسعة في ممتلكات المستوطنين.

وشنت قوات لاحتلال أكثر من ٣٤ غارة عدوانية جوية شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مواقع مختلفة في قطاع غزة تركزت في رفح وخانيونس وبيت لاهيا.

أدى عدوان الليلة الماضية لإصابة ٤ المواطنين فضلا عن أضرار في المنازل القريبة من أماكن القصف.

حالة الاستنفار "الاسرائيلية" قائمة

ولا تزال "اسرائيل" تواصل فرض حالة الاستنفار والطوارئ وخاصة في البلدات والمدن المحاذية للقطاع ، حيث وزعت الجبهة الداخلية تعليمات بإغلاق الطرق في غلاف غزة، وتقرر إيقاف حركة القطار بين عسقلان وسديروت.

وقال وزير التعليم "الاسرائيلي" ان 66,000 طالباً في الجنوب بقوا في منازلهم اليوم بسبب الوضع الأمني واتباعا لإرشادات الجبهة الداخلية.

واغلقت قوات الاحتلال معبر "إيرز" مغلق مؤقتًا لاعتبارات أمنية في منطقة المعبر، من المتوقع أن يفتح مرة أخرى في الساعات القادمة.