أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 24/2/2020، تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات و المحاور الرئيسة، وقد سجل حادث سير واحد نتج عنه إصابة واحدة.

ونوهت إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد نتج عنه إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.