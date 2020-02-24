الطقس اليوم 24/2/2020: أجواء باردة وفرصة لتساقط الأمطار

توقعت الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن يطرأ انخفاض على دجات الحرارة، بحيث يكون الطقس بارداً جداً في ساعات الصباح، فيما تكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار في معظم المناطق.

أما غدًا الثلاثاء، يكون الطقس غائماً وبارداً نسبياً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار قد يصحبها الرعد خصوصاً في جنوب البلاد، وتصل أحياناً الى أجزاء من الوسط والشمال، وسط تحذيرات من خطر تشكل السيول في جنوب شرق البلاد.

والأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون هناك فرصة لتساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الخميس، بحيث يكون الطقس غائماً جزئياً، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء مستقرة ومعتدلة، ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال، وتنخفض الحرارة في ساعات الليل المتأخر والفجر، فيما تكون هناك فرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار مع أجواء باردة.