خطة نابولي للسيطرة على ميسي في مباراة دوري الأبطال

قرر مدرب نابولي الإيطالي، جينارو غاتوزو، أن يضع خطة من أجل السيطرة على فريق برشلونة الاسباني في دوري الأبطال.

ويدرك مدرب نابولي أن مفتاح الفوز بمباراة فريقه أمام برشلونة، هو تضييق الخناق على ليونيل ميسي.

ويحل برشلونة ضيفًا على نابولي، بملعب سان باولو، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال غاتوزو في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، "نسعى لتقييد ميسي وإنشاء سجن له في مناطق معينة من الملعب، وفصله لمنع برشلونة من بناء الهجمات".

ويعتقد نابولي أن آماله في الوصول إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا قد تتقلص إذا لم يتمكن السيطرة على ميسي.