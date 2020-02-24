حصيلة غارات الاحتلال على قطاع غزة

قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، عددًا من مواقع المقاومة شمال وجنوب قطاع غزة، فيما استهدفت إحدى الغارات مجموعة من المواطنين.

وأفاد مراسلنا إن قوات الاحتلال استهدفت موقع حطين شمال القطاع، ومجموعة من المواطنين عند جبل الريس شرق غزة، وموقع مهاجر بأكثر من 18 صاروخًا في مدينة رفح، وموقع حطين غرب خان يونس".

من جهتها قالت وزارة الصحة، إن أربعة مواطنين أصيبوا جراء استهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين في حي التفاح شرق غزة.

وفي السياق قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قبل ساعة تم استهداف عشرات الأهداف التابعة لمنظمة الجهاد في قطاع غزة".

وأضاف: "في رفح تم استهداف بنى تحتية ومواقع تخزين مواد خام تستخدم لإنتاج قذائف صاروخية، وفي خان يونس تم استهداف مقر قيادة لواء خان يونس، وفي داخله مجمع لتدريب إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومواد عسكرية تستخدمها القوة العسكرية التابعة للمنظمة"

وتابع: "وفي بيت لاهيا تم استهداف مجمع تدريبات تابع للمنظمة".

الجدير بالذكر أن سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت، مسؤوليتها عن قصف مستوطنات العدو الصهيوني مساء اليوم الأحد.

وقالت السرايا في بيان لها: "إن قصف المستوطنات يأتي ردًا على اغتيال الشهيد المجاهد محمد الناعم والتنكيل بجسده".

وشددت السرايا في بيانها على أن أيَّ عدوانٍ من الاحتلال على قطاع غزة سيقابله ردٌ من المقاومة.

وكانت سرايا القدس قد قصفت مستوطنات "غلاف غزة" اليوم الأحد، ردًا على اغتيال الشاب محمد الناعم بطريقة همجية.