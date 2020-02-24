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حماس: استهداف الاحتلال لدمشق يؤكد العقلية العدوانية لكل مكونات الأمة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 01:06 - 24 فبراير 2020
حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس
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قال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن إعلان جيش الاحتلال عن استهداف مواقع للمقاومة في دمشق، يؤكد أن العقلية العدوانية  لحكومة الاحتلال تستهدف كل مكونات الأمة وأنها تشكل خطراً على المنطقة العربية.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، أن الأمر ما يستوجب توحيد وتكامل جهود الأمة جمعاء من أجل مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي، ووضع حد لعدوانه المتواصل، وانهاء وجوده على الأرض الفلسطينية.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال أن طائرات الاحتلال استهدفت موقعًا تابعًا لحركة الجهاد بريف دمشق.

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء السورية أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدّت لأهداف معادية في سماء العاصمة السورية دمشق.

وقالت الوكالة الرسمية إنه سُمع دوري انفجارات في سماء مدينة دمشق، نتيجة تصدي الدفاع الجوي لأهداف معادية.

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