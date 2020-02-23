قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المواقع في قطاع غزة اليوم 23/2/2020 ، تركزت معظمها في مدينة رفح، فيما استهدفت مجموعة من المواطنين شرق غزة.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال قصفت بأكثر من 20 صاروخًا مواقعًا للمقاومة في مدينة رفح أبرزها موقع "مهاجر".

وأشار إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت كذلك عددًا من المواطنين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

الوضع في غزة الان .. اخبار عاجلة اليوم 23/2/2020

وإليكم أخر التحديثات والتطورات الميدانية:

11:28 حدشوت 24: سقوط 3 قذائف أطلقت من قطاع غزة في منطقة المجلس الاقليمي "اشكول"

11:21 تجدد الغارات الصهوينة على موقع للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة

11:10 معتصم الميناوي مدير العلاقات العامة والاعلام لكنعانيات لم يصدر اي تصريح عن وزارة التربية والتعليم يخص تعليق الدوام المدرسي حتى هذة اللحظات

11:05 مفزاك لايف العبري: صفارات الإنذار تدوي قبل قليل في مستوطنات سديروت وافيفيم في غلاف غزة

10:02 غارات صهيونية عنيفة جنوب غرب مدينة غزة

10:56 كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تطلق رشقة صاروخية على مستوطنات الاحتلال المحاذية لقطاع غزة، رداً على عدوان الاحتلال وارهابه بحق شعبنا الاعزل.

10:55 استهداف من طيران الاستطلاع في حي الشيجاعة شرق مدينة غزة

10:49 استهداف جديد من قبل طائرات الاستطلاع غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

10:47 الصحة: وصول 4 اصابات الى مجمع الشفاء الطبي جراء التصعيد الاسرائيلي على مدينة غزة في هذه الاثناء

10:46 القناة 12 العبرية: الغاء التعليم ليوم غد الاثنين في مدارس عسقلان اسدود نتيفوت سيدروت مجلس اشكول وكل غلاف غزة

10:43: المتحدث باسم الاحتلال: "قبل قليل أغارت طائرة على عدد من نشطاء الجهــاد الإسلامي في شمال قطاع غزة كانوا يهمون بالاستعداد لإطلاق قذائف صاروخية حيث تم رصد إصابتهم"

10:42 صفارات الانذار تدوي في مستوطنتي سديروت ونير عام

10:38: طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة في رفح جنوب قطاع غزة

10:36: إصابة 3 مواطنين بجراح طفيفة جراء استهداف في منطقة التفاح شرق مدينة غزة

10:35 المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تتصدى لطائرات الاحتلال شمال قطاع غزة

10:30: انباء عن إصابات في صفوف المواطنين جراء قصف استهداف محيط مدرسة دار الأرقم في حي التفاح شرق غزة

10:23 طائرات الاحتلال تستهدف موقع حطين التابع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة

10:22 المتحدث باسم جيش الاحتلال: في هذه الساعة يشن الجيش غارات ضد أهداف في قطاع غزة.

10:19: استهداف موقع الخليل شرق حي التفاح من قبل الطيران الحربي الاسرائيلي

10:16 الاعلام العبري: صفارات الإنذار تدوي في سديروت ومفلاسيم

10:12 مراسلنا: طائرات الاحتلال تستهدف موقع فلسطين بصاروخ استطلاع‎