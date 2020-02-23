4 إصابات جراء استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين شرق غزة

أصيب أربعة مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال الصهيوني لمناطق متفرقة من مدينة غزة، مساء اليوم الأحد.

وقالت وزارة الصحة، "إن أربع إصابات وصلت مجمع الشفاء الطبي جراء التصعيد الاسرائيلي على مدينة غزة في هذه الأثناء".

وفي السياق أفاد مراسلنا أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين بشكل مباشر في حي التفاح شرق غزة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات على مواقع متفرقة من قطاع غزة، بعد أن دكّت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مستوطنات "غلاف غزة" ردًا على إعدام الاحتلال للمواطن محمد الناعم.

وأعدمت قوات الاحتلال الشاب الناعم على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ونكَّلت بجثمانه الطاهر عبر "جرافة عسكرية" في مشهد مؤلم يدلل على الاجرام الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.