حماس: الاحتلال مسؤول عن تفجير الأوضاع مع المقاومة

أكد فوزي برهوم، الناطق الإعلامي باسم حركة "حماس"، الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن التصعيد وتفجير الأوضاع مع المقاومة في قطاع غزة بارتكابه جريمة بشعة تجاوزت كل الحدود، بتعمد قتله الشاب محمد علي الناعم والتنكيل بجثته.

وقصفت المقاومة الفلسطينية بعشرات الصواريخ مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي المحاذية لقطاع غزة ردًا على جريمة إعدام الشاب محمد الناعم.

وكانت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت مسؤوليتها عن قصف مستوطنات العدو الصهيوني مساء اليوم الأحد.

وشددت السرايا في بيانها على أن أيَّ عدوانٍ من الاحتلال على قطاع غزة سيقابله ردٌ من المقاومة.

وأعدمت قوات الاحتلال الشاب الناعم على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ونكَّلت بجثمانه الطاهر عبر "جرافة عسكرية" في مشهد مؤلم يدلل على الاجرام الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.