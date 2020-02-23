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في حالة استنفار..

الجهاد الاسلامي: المقاومة جاهزة ومستعدة للرد على جرائم الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:19 - 23 فبراير 2020
الجهاد الاسلامي الجهاد الاسلامي
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باركت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، رد المقاومة على الجريمة التي ارتكبها العدو صباح اليوم بحق المجاهد في سرايا القدس الشهيد محمد الناعم والتنكيل بجثمانه الطاهر.

وشددت الحركة في بيان صحفي لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن المقاومة جاهزة وفي حالة استنفار في حال تمادى الاحتلال في توسيع عدوانه ومستعدة للرد عليه.

وذكرت وسائل اعلام الاحتلال، بأن صافرات الانذار دوت في مستوطنات "غلاف غزة وأن القبة الحديدية أطلقت صواريخها في محاولة للتصدي لصواريخ المقاومة.

وكانت القناة 12 العبرية، أكدت أن 20 صاروخًا أطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، وأن 10 صواريخ سقطوا فيما تمكنت القبة من التصدي لـ8 صواريخ، كما يزعم الاحتلال

 

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