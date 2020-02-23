"الأوقاف": مخطط مشروع المصعد "الإسرائيلي" ذات أطماع ونوايا خبيثة

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بيانًا صحفيًا تعقيبًا على مصادقة وزير جيش الاحتلال على مخطط "مشروع المصعد" في الحرم الإبراهيمي بالخليل.

وقال حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، إن التصعيد من قبل قوات الاحتلال تجاه الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، والتعدي على صلاحيات الأوقاف مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة.

وأضاف أبو الرب أن سياسة الاحتلال في الحرم الإبراهيمي استفزازية ذات أطماع ونوايا خبيثة، تحاول "إسرائيل" من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به.

وأكد أن انتهاكات الاحتلال تتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حرية العبادة تحت الاحتلال.

ودعا وكيل الوزارة، المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها اليونسكو، بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في المسجدين الأقصى والإبراهيمي .