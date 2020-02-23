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هازارد لن يلعب مباراة الكلاسيكو!

  • فلسطين اليوم - مدريد
  • 19:18 - 23 فبراير 2020
هازارد هازارد
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أعلن نادي ريال مدريد الاسباني غياب نجمه إدين هازارد، بسبب كسر في الكاحل الأيمن.

ولم يحدد النادي الاسباني فترة غياب نجمه في فترة صعبة يعيشها النادي على المستويين المحلي والقاري.

وأوضح النادي في بيان له: "على إثر الفحوص التي أجريت اليوم على لاعبنا إدين هازارد من قبل الفريق الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بكسر في إحدى عظام الكاحل الأيمن".

وأشار البيان إلى أن الطاقم الطبي "سيواصل تقييم فترة تعافيه".

وأصيب هازارد خلال المباراة ضد المضيف ليفانتي، السبت، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني، والتي خسرها ريال بهدف نظيف.

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