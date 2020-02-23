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المفتي: 22 آذار ذكرى الإسراء والمعراج وغدًا غرة شهر رجب

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:57 - 23 فبراير 2020
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أعلن الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، أن بعد غد الثلاثاء هو غرة شهر رجب لعام 1441هـ، وبناء عليه فإن ذكرى الإسراء والمعراج يوم الأحد السابع والعشرين من رجب/ 22 آذار.

ودعا المفتي العرب والمسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس، مذكراً بما يتعرض له مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتداءات تطال بنيانه وساحاته ورواده، ما يستدعي بذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه.

وأضاف: "أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحرر المسجد الأقصى المبارك من ظلم الاحتلال".

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