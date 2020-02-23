إيطاليا تعلن ثالث حالة وفاة بسبب فيروس كورونا شمالي البلاد

أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الأحد، عن وفاة ثالث حالة وفاة بسبب فيروس كورونا شمالي البلاد.

وتوفي رجل مسن، وامرأة إيطاليا في أقل من أسبوع بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا وهي الحالة الأولى، ما يرفع العدد لـ 3 ضحايا، وفق وزارة الصحة الإيطالية.

وذكرت الصحة، ان روبرتو سبيرانسا (78 عامًا) إيطالي الجنسية، توفي في مستشفى في منطقة فينيتو شمال البلاد.

وكانت الصحة، قد أعلنت عن إصابته قبل عشرة أيام، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس الكورونا، لتبين لاحقًا ووفق التحاليل الطبية أنه مصاب.

يشار إلى ان الجمهورية الصينية، قد أعلنت في إحصاءاتها الأخيرة، إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا تخطت 76 ألفًا، وبلغت حالات الوفاة إلى 2345 وفاة.