اصابات في قصف المقاومة لمستوطنات "غلاف غزة"

أصيب عدد من المستوطنين الإسرائيليين بحالة من الهلع الكبير جراء سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة مساء اليوم الأحد ردًا على جريمة اعدام الشهيد محمد الناعم صباح اليوم.

وكانت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي ذكرت بان صافرات الانذار دوت في مستوطنات "غلاف غزة وأن القبة الحديدية أطلقت صواريخها في محاولة للتصدي لصواريخ المقاومة.

وكانت القناة الإسرائيلية 12، اكدت بان 20 صاروخًا أطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، وأن 10 صواريخ سقطوا فيما تمكنت القبة من التصدي لـ8 صواريخ كما تدعي وسائل الاعلام.

ومن جهته أعلنت مدينة عسقلان المحتلة فتح الملاجئ العامة في جميع أنحاء المدينة خشية من صواريخ المقاومة الفلسطينية، فيما قررت الغاء جميع الأنشطة والفعاليات الشعبية في المراكز المجتمعية والقاعة الثقافية.