استئصال عين الطفل مالك عيسى بعد اصابته بعيار مطاطي اطلقه جنود الاحتلال

أجرى الأطباء، اليوم الأحد، عملية استئصال للعين اليسرى للطفل مالك وائل عيسى 8 سنوات، و التي فقأها الاحتلال قبل أسبوع في العيسوية، بعيار مطاطي في طريق عودته من المدرسة الى المنزل.

و قال وال الطفل، وائل عيسى والد الطفل "إن الأطباء انهوا ظهر اليوم العملية الجراحية لطفله تم خلالها استئصال العين اليسرى له، وذلك لعدم تمكن الاطباء من اخاطة الى الجرح الداخلي للعين، حيث حاولوا الاسبوع الماضي في عمليتين جراحيتين اخاطة الجرح لابقاء العين لكن دون جدوى".

و بحسب والد الطفل، فق قرر الأطباء استئصال عين مالك، لأن بقائها يشكل خطراً عليه، و الممكن التهاب الجرح الداخلي وبالتالي انتقال التهاب الى الدماغ والعين اليمنى بسبب الكسور في الجمجمة.

يذكر بأن مالك اصيب السبت الماضي، 15/2/2020 وهو برفقة شقيقاته في طريقهم إلى المنزل في العيسوية بعد انتهاء يومهم الدراسي، وبعد توقف الباص بالمحطة دخلوا الى بقالة قريبة، وبعد خروج مالك منها استهدفه جنود الاحتلال بعيار مطاطي أصابه في وجهه، وأدى ذلك اضافة الى فقدانه عينه الى نزيف في الدماغ وتكسر في الجمجمة.