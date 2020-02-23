اسرائيل" تستعد لعزل 200 سائح كوري جنوبي في القدس المحتلة

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لعزل نحو 200 سائح كوري جنوبي في مستوطنة جيلو المقامة على أراضي الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وقالت صحيفة معاريف "الإسرائيلية": "بناءً على طلب مجلس الأمن القومي، تحقق مؤسسة الجيش حاليًا في حلول لاستيعاب الوفد السياحي الكوري الجنوبي بالتنسيق مع إرشادات وزارة الصحة الإسرائيلية".

واتخذت وزارة الصحة الاسرائيلية عددًا من القرارات فيما يتعلق بالسياح الكوريين:

1/ يجب على أي شخص كان على اتصال مع مجموعة السياح تطبيق العزل المنزلي مدة 14 يومًا منذ آخر اتصال مع المجموعة.

2/ يجب أن يكون أي شخص قد ذهب إلى كوريا الجنوبية أو اليابان ان يعزل نفسه ايضا لمدة 14 يومًا - بمعزل حتى يتم انقضاء 14 يومًا من مغادرته، بالإضافة إلى من جاء من الصين وهونج كونج وماكاو وسنغافورة وتايلاند.

وقررت "اسرائيل" حظر دخول غير المقيمين الذين كانوا في كوريا الجنوبية قبل وصولهم إلى "إسرائيل".

يُشار إلى أن وفد كوري جنوبي غادر فلسطين المحتلة في منتصف الشهر الحالي وأثناء وصوله لبلاده تم فحصه واكتشافه بانه مصاب بفيروس كورونا - كوفيديا19-

وبعد الاعلان الرسمي عن اصابة الوفد اتخذت وزارتا الصحة الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء بعض الاجراءات المناسبة لمحاصرة الفيروس في حال انتقل إلى أحد ممن احتك بالوفد الكوري.