وفيات وعشرات الإصابات جراء وقوع زلزال في تركيا وإيران

لقي ثمانية اتراك حتفهم، فجر اليوم الاحد، فيما أصيب العشرات جراء وقوع زلزال قوي شرقي تركيا، وفق وزارة الداخلية التركية.

واكدت الداخلية، وفاة ثمانية اشخاص بينهم ثلاثة أطفال واصابة 21 آخرين إثر زلزال وقع في ولاية (وان) التركية.

وأوضحت دائرة الاتصال التابعة لرئاسة التركية، ان قوات الدفاع المدني والإنقاذ لا يزالوا يبحثون عن اشخاص تحت الإنقاذ، فيما بلغت قوة الزلزال 5.7 على مقياس ريختر.

ومن جهته، قالت السلطات الإيرانية، ان زلزال ضرب محافظة أذربيجان شمال غرب البلاد، أسفر عن وقوع 25 إصابة، دون تسجيل قتلى.

وأضافت في بيان لها، ان الزلزال الذي بلغت قوته 5.7 على مقياس ريختر، خلف أضرا كبيرة ببيوت المواطنين، في 43 قرية.





صور.. حصرية من الزلزال الذي وقع في شرقي تركيا.

