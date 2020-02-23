ناقد "اسرائيلي" يصف مشهد انتشال جرافة لجثمان شهيد بغزة بـ "مخزٍ ومثير للصدمة"

انتقد الناقد اليساري "الاسرائيلي"، أوبنهايمر جيش الاحتلال بعد مشاهد انتشال جثة شهيد فلسطيني بواسطة جرافة تابعة للاحتلال، واصفاً الحادثة بأنها أمر مخزٍ ومثير للصدمة ولن يجلب المساعدة فيما يتعلق بعودة الجنود والأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وقال أوبنهايمر في تصريح صحفي ظهر اليوم الأحد: "إن أولئك الذين يريدون عودة الجنود عليهم أن يطالبوا الحكومة بالمضي قدماً في صفقة تبادل تشمل الأسرى، وجميع الفظائع والجرائم التي نقوم بها ستكون بلا جدوى".

من جهته رد وزير حرب الاحتلال، نفتالي بينت على الانتقادات التي وجهت للجيش قائلاً: "تعبت من الانتقاد الوحشي لليسار من اللاإنسانية باستخدام جرافة لجلب لنا جثة فلسطيني حاول قتل إسرائيليين"، وفق زعمه.

وخاطب المنتقدين بالقول: "أنت لست إنسانا! حماس تحتجز جثت أورون شاؤول وهدار غولدين، وأنا أدعم الجيش الذي قتل الفلسطيني وأخذ الجثة، وينبغي القيام بذلك في مواجهتهم، وسنعمل بشكل أكبر ".