فصائل المقاومة: دماء الشهداء ستبقى متجذرة في الأرض لتؤكد حقنا الكامل بها

تعقيباً على جريمة الاحتلال الإسرائيلي بالتنكيل بجثمان الشهيد محمد الناعم صباح اليوم شرق خانيونس، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن دماء الشهداء الطاهرة ستبقى متجذرة في الأرض لتؤكد حقنا الكامل بها وستكون نوراً لكل مقاوم على أرض فلسطين.

وقالت الفصائل في بيان مشترك اليوم:" إن حالة الرهان الصهيوني على الواقع العربي نحو التطبيع والرهان على السياسة المستمرة من السلطة بالضفة المحتلة نحو التنسيق الأمني واللهث وراء مشروع المفاوضات هو رهان لن يطول بطلانه وخسارته بفعل ثورة شعبنا وصحوة عربية وإسلامية نحو قضية فلسطين والقدس.

وأكد أن محاولات العدو الصهيوني فرض معادلات وقواعد اشتباك جديدة مع المقاومة لن تفلح، ومحاولات رفع الراية البيضاء لن تكون مهما كانت التداعيات ولن نقبل بأن تكون الدماء الفلسطينية ثمنا للرهانات الصهيونية الداخلية.

كما أكدت أن فصائل المقاومة ملتزمة بالدفاع عن ابناء شعبنا ولجم الاحتلال عن جرائمه وعدوانه وليعلم ان الدماء الفلسطينية ليست بالرخيصة وليست ورقة يمكن التلاعب بها.