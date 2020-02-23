الجهاد الإسلامي : دماء الشهداء لن تذهب هدراً وحسابنا مع العدو مفتوح

أكدت حركة الجهاد الاسلامي ان دماء الشهداء الغالية لن تذهب هدرا ، وإننا نعاهد الله تعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا على أن نحفظ وصاياهم وعهدهم ونسير على طريقهم وأن حسابنا مع هذا العدو المتغطرس حساب طويل ومفتوح.

واحتسبت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين خلال بيان لها اليوم الأحد 23/2/2020"شهيدها المجاهد محمد علي الناعم "27 عاما"، الذي ارتقى في جريمة بشعة أثناء تأدية واجبه الجهادي ، معتبرةً ان الاحتلال ارتكب عدواناً سافراً باستهدافه والتنكيل بجثمانه الطاهر وسحبه بطريقة تدلل على العدوانية والحقد.

وشددت الحركة على إن مسيرة الجهاد والرباط متواصلة ، وهذه الجرائم العدوانية البشعة ستزيد المجاهدين صلابة وثباتا على طريق الحق مهما كلّف ذلك من ثمن.

ودعت الحركة أبناء شعبنا للالتفاف حول نهج المقاومة الذي عبده الشهداء الأبرار وساروا عليه والاستعداد الدائم لحماية هذا النهج والدفاع عنه.