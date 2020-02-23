سرايا القدس تزف شهيدها "محمد علي الناعم" الذي ارتقى بجريمة شرق خانيونس

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاحد 23/2/2020 إلى علياء المجد والخلود أحد مجاهديها الأبطال ارتقى إلى العلا شهيداً بإذن الله تعالى في جريمة صهيونية وحشية شرق خانيونس.

وقالت سرايا القدس خلال بيان مقتضب لها :" أن الشهيد المجاهد/ محمد علي حسن الناعم (27 عاماً)، أحد مجاهديها بلواء خانيونس، ارتقى إلى العلا شهيداً بإذن الله تعالى صباح اليوم الأحد 29 جماد ثاني 1441 هـ الموافق 23/2/2020م، في جريمة صهيونية وحشية شرق خانيونس.

ويشار الى ان الاحتلال الاسرائيلي اطلق النار صوب عدد من الشباب صباح اليوم شرق عبسان شرق خانيونس ، مما ادى لارتقاء شهيد ، وإصابة 3 آخرين .