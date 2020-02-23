كوريا الجنوبية تدخل مرحلة خطيرة بعد ارتفاع إصابات فيروس "كورونا"

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية، إلى أكثر من ضعفين في يوم واحد، حيث تجاوز عدد الحالات لـ550 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى أربعة.

ووفقاً لوزارة الصحة، فإن انتشار المرض دخل "مرحلة جديدة خطيرة"، حيث أن الحالات الجديدة مرتبطة بمستشفى واحد وجماعة دينية معينة، بالقرب من مدينة دايغو جنوب شرقي كوريا.

وتم الإعلان على اعتبار مدينتا دايغو وشيونغدو القريبة، حيث يقع مستشفى داينام المذكور، كمناطق تحتاج إلى "رعاية خاصة". كما بدت شوارع مدينة دايغو مهجورة إلى حدٍ بعيد.

وأصبحت كوريا الجنوبية الآن بؤرة لأكبر عدد من حالات الإصابات المؤكدة خارج الصين، وكذلك بعد السفينة السياحية "دايموند برنسيس" قبالة ساحل اليابان، والتي شهدت أكثر من 600 حالة إصابة.

وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن السلطات الصحية في الصين زيادة يومية في عدد حالات الإصابة والوفيات بالفيروس

ومعظم هذه الحالات هي في مقاطعة هوبي، وسط البلاد، حيث منشأة وباء فيروس كورونا.

ووصل عدد الحالات المؤكد في أراضي الصين الرئيسية الآن إلى قرابة 70 ألف حالة، توفي منها أكثر من 2400.