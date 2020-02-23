الأوروبي: التوسع الاستيطاني في القدس سيقطع التواصل الجغرافي مع بيت لحم

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل في بيان له، إن "قرار إسرائيل توسيع مستوطناتها غير الشرعية في شرقي القدس يهدد حل الدولتين"، محذراً من أن "هذه التوسعات الاستيطانية ستقطع التواصل الجغرافي بين القدس وبيت لحم".

وأضاف بوريل أن التوسع الاستيطاني سيعزل الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق، وستشكل تهديداً على حل الدولتين"، مشددا على أن "هذه الخطط تتنافى مع القانون الدولي".

وأكد بوريل أن "الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود القدس قبل عام 1967، ونحث "إسرائيل" على مراجعة قرارها".

وكان رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أعلن اعتزامه تنفيذ خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة بمدينة القدس المحتلة.